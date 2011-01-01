Охотники за головами
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Охотники за головами

Охотники за головами (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Hodejegerne
Боевики95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Он может найти нужного человека на любую должность и его рекомендация — залог получения работы. Чтобы удержать красавицу жену, открывшую на деньги мужа картинную галерею в модном районе, Роджер давно уже живет не по средствам, и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники за головами»

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