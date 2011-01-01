Охотники за головами (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Он может найти нужного человека на любую должность и его рекомендация — залог получения работы. Чтобы удержать красавицу жену, открывшую на деньги мужа картинную галерею в �модном районе, Роджер давно уже живет не по средствам, и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности.



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