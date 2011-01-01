Охотники за головами (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Hodejegerne
Боевики95 мин18+
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Сюжет
Роджер Браун — блестящий «охотник за головами», незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших фирм. Он может найти нужного человека на любую должность и его рекомендация — залог получения работы. Чтобы удержать красавицу жену, открывшую на деньги мужа картинную галерею в �модном районе, Роджер давно уже живет не по средствам, и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у претендентов на руководящие должности.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режис�сёр
Мортен
Тильдум
- Актёр
Аксель
Хенни
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- СМАктриса
Сюннёве
Макоди Лунд
- ЭСАктёр
Эйвинд
Сэндер
- КХАктёр
Карре
Хаген Сиднесс
- ВААктриса
Валентина
Алексеева
- РСАктёр
Рейдар
Сёренсен
- НЙАктёр
Нильс
Йорген Каалстад
- ЙРАктёр
Йоахим
Рафаелсен
- ЛГСценарист
Ларс
Гудместад
- ЮНСценарист
Ю
Несбё
- МГПродюсер
Марианн
Грэй
- АВПродюсер
Асле
Ватн
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- Актриса дубляжа
Елена
Дробышева
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЙАОператор
Йон
Андреас Андерсен
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос