Офицеры (фильм, 1971) смотреть онлайн

Сюжет

Лидер советского кинопроката, военная драма на все времена ― в отреставрированной цветной версии. Во время гражданской войны курсант Алексей Трофимов попадает в среднеазиатский гарнизон, где знакомится с молодым командиром Иваном Вараввой. Позже судьба сведет их вновь на полях ВОВ.



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