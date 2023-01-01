Офицеры (фильм, 1971) смотреть онлайн
1971, Офицеры
Драмы, Мелодрамы91 мин0+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Лидер советского кинопроката, военная драма на все времена ― в отреставрированной цветной версии. Во время гражданской войны курсант Алексей Трофимов попадает в среднеазиатский гарнизон, где знакомится с молодым командиром Иваном Вараввой. Позже судьба сведет их вновь на полях ВОВ.
Офицеры смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- Актриса
Алина
Покровская
- Актёр
Александр
Воеводин
- НРАктриса
Наталья
Рычагова
- ВДАктёр
Владимир
Дружников
- АГАктёр
Андрей
Громов
- ЮСАктёр
Юрий
Сорокин
- ШААктёр
Шаджан
Акмухамедов
- Актёр
Евгений
Весник
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- ЕПХудожница
Е.
Перельштейн
- ЭМХудожница
Эмма
Малая
- АОМонтажёр
А.
Овчарова
- РХКомпозито�р
Рафаил
Хозак