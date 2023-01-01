Офицеры
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Офицеры (фильм, 1971) смотреть онлайн

1971, Офицеры
Драмы, Мелодрамы91 мин0+

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Сюжет

Лидер советского кинопроката, военная драма на все времена ― в отреставрированной цветной версии. Во время гражданской войны курсант Алексей Трофимов попадает в среднеазиатский гарнизон, где знакомится с молодым командиром Иваном Вараввой. Позже судьба сведет их вновь на полях ВОВ.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.5 IMDb