Одни на каникулах
Wink
Детям
Одни на каникулах
8.92022, Hotel Sinestra
Приключения, Комедии81 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»

Одни на каникулах (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений. Всему виной — родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают. Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно. Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одни на каникулах»

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