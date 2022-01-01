8.92022, Hotel Sinestra
Приключения, Комедии81 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Одни на каникулах (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений. Всему виной — родители, которые не спускают с девочки глаз. �Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают. Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно. Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.
Одни на каникулах смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Фантастика, Приключения
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МТРежиссёр
Михиль
Тен Хорн
- БМАктриса
Бобби
Малдер
- ЭШАктриса
Элиз
Шаап
- ОНАктёр
Отто
Нэссенс
- ЕШАктёр
Ерун
Шпиценбергер
- МВАктриса
Мона
Вайбайли
- СДАктриса
Сара
Де Боссере
- МХАктёр
Мартейн
Хиллениус
- СКАктриса
Синем
Кавус
- МКАктёр
Мишель
Кербош
- РКАктёр
Роже
Компро
- МХСценарист
Мартейн
Хиллениус
- ДвСценарист
Джамиль
ван Вейнгарден
- ДВПродюсер
Дерк-Ян
Варринк
- ЛХПродюсер
Лукас
Хоби
- АААктриса дубляжа
Анастасия
Абаджиди
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВТАктриса дубляжа
Варвара
Титченко
- ЛФОператор
Леннарт
Ферстеген
- ДдКомпозитор
Дьюрре
де Хаан