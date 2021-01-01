Однажды в кино (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды Самай, мальчик из трущоб западной Индии, оказывается вместе с семьей в кинотеатре, и это событие навсегда меняет его жизнь. Юноша заворожен искусством движущихся картинок и мечтает разобраться в его удивительном устройстве. Он заражает дворовых друзей своей новой страстью и ворует у родителей деньги на реализацию неслыханной идеи – открыть в глухой деревушке кинотеатр. К чему всe это приведeт?



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