Однажды в кино (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.62021, Last Film Show
Драмы107 мин12+
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Сюжет
Однажды Самай, мальчик из трущоб западной Индии, оказывается вместе с семьей в кинотеатре, и это событие навсегда меняет его жизнь. Юноша заворожен искусством движущихся картинок и мечтает разобраться в его удивительном устройстве. Он заражает дворовых друзей своей новой страстью и ворует у родителей деньги на реализацию неслыханной идеи – открыть в глухой деревушке кинотеатр. К чему всe это приведeт?
Однажды в кино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ПНРежиссёр
Пан
Налин
- БРАктёр
Бхавин
Рабари
- БШАктёр
Бхавеш
Шримали
- ДРАктёр
Дипен
Равал
- РМАктёр
Рича
Мина
- КПАктёр
Кишан
Пармар
- ШМАктёр
Шобан
Маква
- ВМАктёр
Виджай
Мер
- ВБАктёр
Викас
Бата
- ТСАктриса
Тиа
Себастьян
- ПНСценарист
Пан
Налин
- ДМПродюсер
Дхир
Момайя
- ПНПродюсер
Пан
Налин
- СРПродюсер
Сидхарт
Рой Капур
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ШБМонтажёр
Шреяс
Бельтангди
- СМКомпозитор
Сирил
Морин