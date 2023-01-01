Одна жизнь (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, One Life
Драмы, Исторические18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Скромного и непубличного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.
Одна жизнь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, Чехия, Австралия, США
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ТСАктёр
Тим
Стид
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ДБАктёр
Дэниэл
Браун
- АШАктёр
Алекс
Шарп
- Актриса
Ромола
Гарай
- ИСАктёр
Иржи
Симек
- Актриса
Лена
Олин
- Актёр
Джонни
Флинн
- ЛКСценарист
Люсинда
Коксон
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ГХПродюсер
Гай
Хили
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- КМХудожница
Кристина
Мур
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман