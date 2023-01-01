Одна жизнь
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Одна жизнь

Одна жизнь (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, One Life
Драмы, Исторические18+

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Сюжет

Скромного и непубличного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.

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