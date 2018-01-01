Wink
Один шанс на двоих
Актёры и съёмочная группа фильма «Один шанс на двоих»

Актёры и съёмочная группа фильма «Один шанс на двоих»

Режиссёры

Патрис Леконт

Patrice Leconte
Режиссёр

Актёры

Жан-Поль Бельмондо

Jean-Paul Belmondo
АктёрLéo Brassac
Ален Делон

Alain Delon
АктёрJulien Vignal
Ванесса Паради

Ванесса Паради

Vanessa Paradis
АктрисаAlice Tomaso
Эрик Дефосс

Eric Defosse
АктёрCarella
Александр Яковлев

АктёрTrenchcoat Killer
Валерий Гатаев

АктёрAnatoli Sharkov
Мишель Омон

Michel Aumont
АктёрLedoyen
Жак Роман

Jacques Roman
АктёрMaître Varinot
Филипп Маньян

Philippe Magnan
АктёрJuge prison
Оливье Паренти

Olivier Parenty
АктёрAdjoint Carella

Сценаристы

Серж Фридман

Serge Frydman
Сценарист
Патрис Леконт

Patrice Leconte
Сценарист

Продюсеры

Кристиан Фекнер

Christian Fechner
Продюсер
Эрве Трюффо

Hervé Truffaut
Продюсер

Операторы

Стивен Б. Постер

Steven B. Poster
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор