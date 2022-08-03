Один шанс на двоих
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Один шанс на двоих

Один шанс на двоих (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.71998, 1 chance sur 2
Боевик, Приключения104 мин18+

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О фильме

Тебе - 20 лет, ты красива, с легкостью угоняешь машины и только что вышла из тюрьмы. Они - два претендента в твои папаши, легко собирающие «Магнум» с завязанными глазами и имеющие немалый опыт обращения со взрывчаткой. Когда вы вместе - вам не страшны ни французская полиция, ни русская мафия...

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb