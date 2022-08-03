Один шанс на двоих (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.71998, 1 chance sur 2
Боевик, Приключения104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Тебе - 20 лет, ты красива, с легкостью угоняешь машины и только что вышла из тюрьмы. Они - два претендента в твои папаши, легко собирающие «Магнум» с завязанными глазами и имеющие немалый опыт обращения со взрывчаткой. Когда вы вместе - вам не страшны ни французская полиция, ни русская мафия...
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПЛРежиссёр
Патрис
Леконт
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- Актёр
Ален
Делон
- Актриса
Ванесса
Паради
- ЭДАктёр
Эрик
Дефосс
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- ВГАктёр
Валерий
Гатаев
- МОАктёр
Мишель
Омон
- ЖРАктёр
Жак
Роман
- ФМАктёр
Филипп
Маньян
- ОПАктёр
Оливье
Паренти
- СФСценарист
Серж
Фридман
- ПЛСценарист
Патрис
Леконт
- КФПродюсер
Кристиан
Фекнер
- ЭТПродюсер
Эрве
Трюффо
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- АДКомпозитор
Александр
Деспла