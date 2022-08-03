Тебе - 20 лет, ты красива, с легкостью угоняешь машины и только что вышла из тюрьмы. Они - два претендента в твои папаши, легко собирающие «Магнум» с завязанными глазами и имеющие немалый опыт обращения со взрывчаткой. Когда вы вместе - вам не страшны ни французская полиция, ни русская мафия...

