Один король – одна Франция
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Один король – одна Франция

Один король – одна Франция (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.32018, Un peuple et son roi
Драмы, Исторические117 мин18+

Сюжет

Масштабная кинореконструкция первых лет Великой французской революции с впечатляющим актерским составом и любовной историей в центре сюжета. Прачка Франсуаза и вор Базиль сталкиваются на революционных баррикадах и влюбляются друг в друга. Что их ждет?

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Один король – одна Франция»

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