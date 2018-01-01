Один король – одна Франция (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.32018, Un peuple et son roi
Драмы, Исторические117 мин18+
Сюжет
Масштабная кинореконструкция первых лет Великой французской революции с впечатляющим актерским составом и любовной историей в центре сюжета. Прачка Франсуаза и вор Базиль сталкиваются на революционных баррикадах и влюбляются друг в друга. Что их ждет?
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Информация
СтранаБельгия, Франция
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Пьер
Шоллер
- Актёр
Гаспар
Ульель
- Актриса
Адель
Энель
- Актёр
Оливье
Гурме
- Актёр
Луи
Гаррель
- Актриса
Изиа
Ижлен
- НЛАктриса
Ноэми
Львовски
- ССАктриса
Селин
Саллетт
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- ЖЛАктёр
Жоан
Либеро
- АХАктёр
Анджей
Хыра
- Сценарист
Пьер
Шоллер
- ДФПродюсер
Дэнис
Фрейд
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АРХудожница
Анаис
Роман
- ЛБМонтажёр
Лоранс
Брио
- ЖХОператор
Жюльен
Хирш