Один король – одна Франция (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Масштабная кинореконструкция первых лет Великой французской революции с впечатляющим актерским составом и любовной историей в центре сюжета. Прачка Франсуаза и вор Базиль сталкиваются на революционных баррикадах и влюбляются друг в друга. Что их ждет?



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