Одержимая
Wink
Фильмы
Одержимая

Одержимая (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Crush
Ужасы, Триллер90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Скромная, застенчивая девушка Бесс находит себе идеал в школе - лучшего футболиста, покорителя всех девичьих сердец, Скотта. Не в силах противиться своей страсти, Бесс начинает преследовать своего кумира…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb