7.32021, Общество справедливости: Вторая мировая война
Мультфильм, Боевик80 мин18+
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Общество справедливости: Вторая мировая война (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Нацистская Германия вторглась в Европу, а Адольф Гитлер ищет магические артефакты, чтобы закрепить свою власть. Президент США Франклин Рузвельт решает собрать команду суперлюдей, чтобы противостоять угрозе — так появляется Общество справедливости под руководством Чудо-женщины. Из параллельной вселенной прибывает Барри Аллен, также известный как Флэш, который тоже вынужден вступить в борьбу с нацистами.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Актриса
Стана
Катик
- Актёр
Мэтт
Бомер
- Актёр
Омид
Абтахи
- ДААктёр
Джеффри
Аренд
- ДКАктёр
Даррен
Крисс
- ДДАктёр
Дэрин
Де Пол
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- КФАктёр
Кит
Фергюсон
- ЭЛАктриса
Эшли
ЛаТроп
- ММАктёр
Мэттью
Мерсер
- ДАСценарист
Джереми
Адамс
- МФСценарист
Меган
Фитцмартин
- ДКПродюсер
Джеймс
Криг
- КБПродюсер
Кип
Браун
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- БКМонтажёр
Брюс
Кинг