Нацистская Германия вторглась в Европу, а Адольф Гитлер ищет магические артефакты, чтобы закрепить свою власть. Президент США Франклин Рузвельт решает собрать команду суперлюдей, чтобы противостоять угрозе — так появляется Общество справедливости под руководством Чудо-женщины. Из параллельной вселенной прибывает Барри Аллен, также известный как Флэш, который тоже вынужден вступить в борьбу с нацистами.

