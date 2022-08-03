Общество справедливости: Вторая мировая война
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Общество справедливости: Вторая мировая война
7.32021, Общество справедливости: Вторая мировая война
Мультфильм, Боевик80 мин18+

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Общество справедливости: Вторая мировая война (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Нацистская Германия вторглась в Европу, а Адольф Гитлер ищет магические артефакты, чтобы закрепить свою власть. Президент США Франклин Рузвельт решает собрать команду суперлюдей, чтобы противостоять угрозе — так появляется Общество справедливости под руководством Чудо-женщины. Из параллельной вселенной прибывает Барри Аллен, также известный как Флэш, который тоже вынужден вступить в борьбу с нацистами.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Общество справедливости: Вторая мировая война»