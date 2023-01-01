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Обратный отсчет
Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратный отсчет»

Режиссёры

Джон Стокуэлл

Джон Стокуэлл

John Stockwell
Режиссёр

Актёры

Ник Немет

Ник Немет

Nic Nemeth
АктёрRay Thompson (в титрах: Dolph Ziggler)
Глен Джейкобс

Глен Джейкобс

Glen Jacobs
АктёрLt. Cronin (в титрах: Glenn 'Kane' Jacobs)
Кэтрин Изабель

Кэтрин Изабель

Katharine Isabelle
АктрисаJulia Baker
Джош Блэкер

Джош Блэкер

Josh Blacker
АктёрDetective Al Kendricks
Александр Калугин

Александр Калугин

АктёрNikolai
Майкл Копса

Майкл Копса

Michael Kopsa
АктёрMakarov
Алан О’Сильва

Алан О’Сильва

Alan O'Silva
АктёрVladislav Pavel
Кэтрин Лок Хэггквист

Кэтрин Лок Хэггквист

Catherine Lough Haggquist
АктрисаLilly (в титрах: Catherine Lough-Haggquist)
Дженнифер Чжон

Дженнифер Чжон

Jennifer Cheon Garcia
АктрисаRachel (в титрах: Jennifer Cheon)

Сценаристы

Ричард Уэнк

Ричард Уэнк

Richard Wenk
Сценарист

Продюсеры

Дональд Манро

Дональд Манро

Donald Munro
Продюсер

Художники

Эли Макаллистер

Эли Макаллистер

Eilidh McAllister
Художница

Монтажёры

Рик Шэйн

Рик Шэйн

Rick Shaine
Монтажёр

Композиторы

Клод Фойзи

Клод Фойзи

Claude Foisy
Композитор