7.62016, COUNTDOWN (2016)
Боевики, Детективы86 мин18+
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Обратный отсчет (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Неизвестный преступник похищает маленького мальчика, обвешивает его мощной взрывчаткой и угрожет взорвать в людном месте. Полицейский Рэй Томпсон, сам год назад потерявший сына, берет правосудие в свои руки. Об�ратный отсчeт начинается...
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стокуэлл
- ННАктёр
Ник
Немет
- ГДАктёр
Глен
Джейкобс
- КИАктриса
Кэтрин
Изабель
- ДБАктёр
Джош
Блэкер
- АКАктёр
Александр
Калугин
- МКАктёр
Майкл
Копса
- АОАктёр
Алан
О’Сильва
- КЛАктриса
Кэтрин
Лок Хэггквист
- ДЧАктриса
Дженнифер
Чжон
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- ДМПродюсер
Дональд
Манро
- ЭМХудожница
Эли
Макаллистер
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- КФКомпозитор
Клод
Фойзи