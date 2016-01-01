Обратный отсчет (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Неизвестный преступник похищает маленького мальчика, обвешивает его мощной взрывчаткой и угрожет взорвать в людном месте. Полицейский Рэй Томпсон, сам год назад потерявший сына, берет правосудие в свои руки. Об�ратный отсчeт начинается...



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