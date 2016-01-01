Обратный отсчет
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Обратный отсчет
7.62016, COUNTDOWN (2016)
Боевики, Детективы86 мин18+

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Обратный отсчет (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Неизвестный преступник похищает маленького мальчика, обвешивает его мощной взрывчаткой и угрожет взорвать в людном месте. Полицейский Рэй Томпсон, сам год назад потерявший сына, берет правосудие в свои руки. Обратный отсчeт начинается...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb