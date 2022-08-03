Обратно на Землю (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Обратно на землю» – американская комедия про молодого парня, душа которого после нелепой смерти переселяется в тело богатого и хитрого старика. Смотрите «Обратно на землю» бесплатно и без регистрации, в хорошем качестве.
Молодой, красивый, с отличным чувством юмора темнокожий парень Лэнс Бартон (Крис Рок) внезапно умирает и попадает в Рай. На небесах становится ясно, что произошла какая-то нелепая ошибка, исправить которую уже практически невозможно. Изначально Лэнсу отмерено было дожить до глубокой старости, жениться, вырастить детей и внуков. Но неожиданная смерть все нарушила. Там, в небесной канцелярии, признают свою ошибку и предлагают Лэнсу вернуться и продолжить земную жизнь. Парень соглашается. И тут возникает новая проблема – его тело уже невозможно возродить. Душа молодого Лэнса вселяется в тело богатого, но жадного и злого старика. И с этого момента старик меняется: Лэнс Бартон становится поклонником рэп-музыки, начинает неприлично шутить, засматриваться на красоток и вообще вести разгульный образ жизни.
- Режиссёр
Крис
Вайц
- Режиссёр
Пол
Вайц
- Актёр
Крис
Рок
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- МЭАктёр
Марк
Эдди
- ГДАктёр
Грег
Джерманн
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- Актёр
Джон
Чо
- ЭМСценарист
Элейн
Мей
- УБСценарист
Уоррен
Битти
- Сценарист
Крис
Рок
- ЛКСценарист
Лэнс
Крутер
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- БМПродюсер
Бэрри
М. Берг
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- РКОператор
Ричард
Крудо
- ДШКомпозитор
Джамшид
Шарифи