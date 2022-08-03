Обратно на Землю (фильм, 2001) смотреть онлайн

Фильм «Обратно на землю» – американская комедия про молодого парня, душа которого после нелепой смерти переселяется в тело богатого и хитрого старика. Смотрите «Обратно на землю» бесплатно и без регистрации, в хорошем качестве.

Молодой, красивый, с отличным чувством юмора темнокожий парень Лэнс Бартон (Крис Рок) внезапно умирает и попадает в Рай. На небесах становится ясно, что произошла какая-то нелепая ошибка, исправить которую уже практически невозможно. Изначально Лэнсу отмерено было дожить до глубокой старости, жениться, вырастить детей и внуков. Но неожиданная смерть все нарушила. Там, в небесной канцелярии, признают свою ошибку и предлагают Лэнсу вернуться и продолжить земную жизнь. Парень соглашается. И тут возникает новая проблема – его тело уже невозможно возродить. Душа молодого Лэнса вселяется в тело богатого, но жадного и злого старика. И с этого момента старик меняется: Лэнс Бартон становится поклонником рэп-музыки, начинает неприлично шутить, засматриваться на красоток и вообще вести разгульный образ жизни.

Смотрите онлайн фильм «Обратно на землю» бесплатно в хорошем качестве и без регистрации.

