6.32020, The Wolf of Snow Hollow
Ужасы, Комедия81 мин18+
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Оборотень (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Маленький городок, существующий за счет лыжного туризма, потрясает серия убийств. Все они случаются в полнолуние, а свидетели сообщают, что неподалеку от места трагедии видели фигуру, похожую на оборотня. Помощник шерифа Джон Маршал, страдающий от алкоголизма, неуправляемого гнева и семейных неурядиц, намерен доказать, что преступления совершает человек, поймать убийцу и, возможно, получить повышение.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Джим
Каммингс
- ДКАктёр
Джим
Каммингс
- РЛАктриса
Рики
Линдхоум
- Актёр
Роберт
Форстер
- ХИАктриса
Хлоя
Ист
- УМАктёр
Уилл
Мэдден
- ЭХАктриса
Энни
Хэмилтон
- ДТАктёр
Джимми
Татро
- ХЭАктриса
Ханна
Элдер
- КЭАктриса
Келси
Эдвардс
- СБАктёр
Скайлер
Байбл
- ДКСценарист
Джим
Каммингс
- КГПродюсер
Кэтлин
Грейс
- МХПродюсер
Мэтт
Хоклотуббе
- МДПродюсер
Майкл
Дж. МакГарри
- НМПродюсер
Натали
Мецгер
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафин
- АХХудожница
Анна
Хейес
- БЛКомпозитор
Бен
Ловетт