Оборотень
Wink
Фильмы
Оборотень
6.32020, The Wolf of Snow Hollow
Ужасы, Комедия81 мин18+

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Оборотень (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Маленький городок, существующий за счет лыжного туризма, потрясает серия убийств. Все они случаются в полнолуние, а свидетели сообщают, что неподалеку от места трагедии видели фигуру, похожую на оборотня. Помощник шерифа Джон Маршал, страдающий от алкоголизма, неуправляемого гнева и семейных неурядиц, намерен доказать, что преступления совершает человек, поймать убийцу и, возможно, получить повышение.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Оборотень»