Оборотень (фильм, 2020) смотреть онлайн

Маленький городок, существующий за счет лыжного туризма, потрясает серия убийств. Все они случаются в полнолуние, а свидетели сообщают, что неподалеку от места трагедии видели фигуру, похожую на оборотня. Помощник шерифа Джон Маршал, страдающий от алкоголизма, неуправляемого гнева и семейных неурядиц, намерен доказать, что преступления совершает человек, поймать убийцу и, возможно, получить повышение.

