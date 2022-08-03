Обещание
Обещание

Обещание (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, A Promise
Драма, Мелодрама94 мин12+

О фильме

Пожилой магнат нанимает молодого секретаря, который влюбляется в богатую красавицу-жену. Молодые люди изо всех сил пытаются противостоять искушению и сдержать обещание.

Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обещание»