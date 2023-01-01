Биография

Мэгги Стид – актриса театра и кино, сценарист, родилась 1 декабря 1946 года. Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Журавль в небе», «Коренной житель», семейной комедии «Приключения Паддингтона – 2» и др. Мэгги Стид обучалась драматическому искусству в театральной школе в Бристоле. Участвовала в постановках Королевского театра. Свою кинокарьеру начала с телевизионных проектов. Дебютным фильмом Мэгги Стид стала многосерийная драма «Улица коронации». В 1981 году актриса снялась в сериале «Возвращение в Брайдсхед». В 1987 году на экраны вышел многосерийный криминальный детектив с участием актрисы «Инспектор Морс». Значительную роль Мэгги Стид сыграла в сериале «Журавль в небе». В 2002 актриса участвовала в многосерийном криминальном детективе «Война Фойла». Параллельно была задействована в многосерийной драме «Коренной житель». В 2017 году снялась в полнометражной кинокартине «Приключения Паддингтона – 2». В том же году была задействована в рейтинговом сериале «Городские легенды». Актриса также является автором сценария комедии «An Evening for Nicaragua».