Обещание
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Обещание

Обещание (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, A Promise
Драмы94 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Пожилой магнат нанимает молодого секретаря, который влюбляется в богатую красавицу-жену. Молодые люди изо всех сил пытаются противостоять искушению и сдержать обещание.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обещание»

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