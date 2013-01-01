Обещание (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Пожилой магнат нанимает молодого секретаря, который влюбляется в богатую красавицу-жену. Молодые люди изо всех сил пытаются противостоять искушению и сдержать обещание.



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