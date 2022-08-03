О Шмидте (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, About Schmidt
Драма120 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Пэйн
- Актёр
Джек
Николсон
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актриса
Джун
Скуибб
- ХХАктёр
Ховард
Хессеман
- ГГАктёр
Гарри
Гронер
- КРАктриса
Конни
Рэй
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- МВАктёр
Марк
Венхёйзен
- АПСценарист
Александр
Пэйн
- ДТСценарист
Джим
Тейлор
- ЛБСценарист
Луис
Бегли
- МБПродюсер
Майкл
Бесман
- ГГПродюсер
Гарри
Гиттс
- РХПродюсер
Рэйчел
Хоровиц
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ДГОператор
Джеймс
Гленнон
- РККомпозитор
Рольф
Кент