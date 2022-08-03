О Шмидте
Wink
Фильмы
О Шмидте

О Шмидте (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, About Schmidt
Драма120 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История Уоррена Шмидта, работающего в страховой компании. После ухода на покой он начинает переосмысливать прожитую жизнь, пытаясь понять, смог ли он достичь всех своих мечтаний в карьере, браке и семейной жизни.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «О Шмидте»