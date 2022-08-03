Няня (фильм, 2020) смотреть онлайн

Начало 1990-х. Молодая учительница начальных классов по имени Кейт принимает заманчивое предложение и устраивается гувернанткой к 8-летней сиротке, предыдущая наставница которой, как ей сообщили, просто сбежала. На месте Кейт поражает шикарный особняк, где живeт маленькая Флора, и так же выясняется, что у девочки есть брат-подросток Майлз, которого на днях исключили из частной школы за драку.

