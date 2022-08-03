Няня (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.52020, The Turning
Ужасы, Драма90 мин18+
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О фильме
Начало 1990-х. Молодая учительница начальных классов по имени Кейт принимает заманчивое предложение и устраивается гувернанткой к 8-летней сиротке, предыдущая наставница которой, как ей сообщили, просто сбежала. На месте Кейт поражает шикарный особняк, где живeт маленькая Флора, и так же выясняется, что у девочки есть брат-подросток Майлз, которого на днях исключили из частной школы за драку.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Флория
Сиджизмонди
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- Актриса
Бруклин
Принс
- Актриса
Барбара
Мартен
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- НГАктёр
Ниал
Грег Фултон
- ДТАктриса
Денна
Томсен
- КААктриса
Ким
Адис
- ДГАктриса
Дарлен
Гарр
- КИАктриса
Карен
Иган
- ЧХСценарист
Чад
Хэйес
- КХСценарист
Кэри
Хэйес
- ГДСценарист
Генри
Джеймс
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актриса дубляжа
Ёла
Санько
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- МСХудожник
Майкл
Стэндиш
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр