Нянь (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Уморительная комедия с Джоной Хиллом о том, как безалаберный студент пытается справиться с ролью няни.
Ноя Гриффита отчислили из колледжа, и теперь парень сидит на шее у матери и не торопится становиться самостоятельным. Однажды она наконец решает подтолкнуть сына к взрос�лой жизни. Так Ной становится временной няней для соседских детей — двоих невыносимо избалованных мальчиков и девочки. Как назло, в первый рабочий день подружка приглашает парня на вечеринку. Герой не в силах устоять, так что три маленьких вредины отправляются во все тяжкие вместе с ним. В какие передряги попадут непутевый парень и его подопечные и чем закончится это безумство?
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Информация
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Актёр
Джона
Хилл
- МРАктёр
Макс
Рекордс
- Актриса
Эри
Грейнор
- ДСАктёр
Дж.Б.
Смув
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- ЛБАктриса
Ландри
Бендер
- КЭАктёр
Кевин
Эрнандес
- КБАктриса
Кайли
Банбери
- ЭДАктриса
Эрин
Дэниелс
- ДМАктёр
Д.У.
Моффетт
- АТСценарист
Алекс
Танака
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Джона
Хилл
- ДДПродюсер
Дональд
Дж. Ли мл.
- ДУХудожница
Даниэль
Уэбб
- ТООператор
Тим
Орр
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго