Нянь
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Нянь

Нянь (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.22011, The Sitter
Комедии78 мин18+

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Сюжет

Уморительная комедия с Джоной Хиллом о том, как безалаберный студент пытается справиться с ролью няни.

Ноя Гриффита отчислили из колледжа, и теперь парень сидит на шее у матери и не торопится становиться самостоятельным. Однажды она наконец решает подтолкнуть сына к взрослой жизни. Так Ной становится временной няней для соседских детей — двоих невыносимо избалованных мальчиков и девочки. Как назло, в первый рабочий день подружка приглашает парня на вечеринку. Герой не в силах устоять, так что три маленьких вредины отправляются во все тяжкие вместе с ним. В какие передряги попадут непутевый парень и его подопечные и чем закончится это безумство?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb