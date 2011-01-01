Нянь (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Уморительная комедия с Джоной Хиллом о том, как безалаберный студент пытается справиться с ролью няни.



Ноя Гриффита отчислили из колледжа, и теперь парень сидит на шее у матери и не торопится становиться самостоятельным. Однажды она наконец решает подтолкнуть сына к взрос�лой жизни. Так Ной становится временной няней для соседских детей — двоих невыносимо избалованных мальчиков и девочки. Как назло, в первый рабочий день подружка приглашает парня на вечеринку. Герой не в силах устоять, так что три маленьких вредины отправляются во все тяжкие вместе с ним. В какие передряги попадут непутевый парень и его подопечные и чем закончится это безумство?



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