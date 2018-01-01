Wink
Детям
Ну что, приехали?
Актёры и съёмочная группа фильма «Ну что, приехали?»

Режиссёры

Брайан Левант

Brian Levant
Режиссёр

Актёры

Айс Кьюб

Ice Cube
АктёрNick Persons
Ниа Лонг

Nia Long
АктрисаSuzanne Kingston
Алейша Аллен

Aleisha Allen
Актриса
Филип Болден

Philip Bolden
АктёрKevin Kingston (в титрах: Philip Daniel Bolden)
Джей Мор

Jay Mohr
АктёрMarty
М. К. Гейни

M.C. Gainey
АктёрAl
Трэйси Морган

Tracy Morgan
АктёрSatchel Paige
Генри Симмонс

Henry Simmons
АктёрCarl
Рэй Галлетти

Ray Galletti
АктёрCar Dealer
Вив Ликок

Viv Leacock
АктёрNick's Pal on the Street

Сценаристы

Дэвид Н. Уайсс

David N. Weiss
Сценарист

Продюсеры

Мэтт Альварес

Matt Alvarez
Продюсер
Дерек Дочи

Derek Dauchy
Продюсер
Тодд Гарнер

Todd Garner
Продюсер
Айс Кьюб

Ice Cube
Продюсер

Художники

Келвин Хаменни

Kelvin Humenny
Художник
Герша Филлипс

Gersha Phillips
Художница

Монтажёры

Лоуренс Джордан

Lawrence Jordan
Монтажёр

Операторы

Томас Э. Экермен

Thomas E. Ackerman
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор