Ну что, приехали? (фильм, 2005) смотреть онлайн

Дети, конечно, цветы жизни, но с такими острыми шипами, что порой жалеешь, что не стал разводить ромашки. Думал ли Ник Персонс, отправляясь в новогоднее путешествие из Портленда в Ванкувер с отпрысками своей подружки от первого брака, что желание угодить тем самым любимой и ее неуправляемым чадам обернется сущим кошмаром?

