Ноябрьские преступники (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

18-летний Эддисон распространяет в школе наркотики, оскорбляет учителей, зло шутит надо всеми. Но когда от пули погибает его одноклассник, Эддисон берется за смелое расследование и попутно влюбляется в свою напарницу.



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