Ноябрьские преступники
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Ноябрьские преступники

Ноябрьские преступники (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, November Criminals
Драмы, Криминал82 мин18+

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Сюжет

18-летний Эддисон распространяет в школе наркотики, оскорбляет учителей, зло шутит надо всеми. Но когда от пули погибает его одноклассник, Эддисон берется за смелое расследование и попутно влюбляется в свою напарницу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb