Ноябрьские преступники (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, November Criminals
Драмы, Криминал82 мин18+
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Сюжет
18-летний Эддисон распространяет в школе наркотики, оскорбляет учителей, зло шутит надо всеми. Но когда от пули погибает его одноклассник, Эддисон берется за смелое расследование и попутно влюбляется в свою напарницу.
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- СДРежиссёр
Саша
Джерваси
- Актёр
Энсел
Элгорт
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- КХАктёр
Кори
Хардрикт
- ФЭАктёр
Филип
Эттинджер
- ДФАктёр
Дэн
Флаэрти
- ВУАктёр
Виктор
Уильямс
- ОААктриса
Опал
Алладин
- Сценарист
Стивен
Найт
- СДСценарист
Саша
Джерваси
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- МПМонтажёр
Мартин
Пенса
- ММОператор
Михай
Малаймер мл.