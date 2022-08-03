Действие картины разворачивается в Америке XVII века, в поселении Джеймстаун. Главные герои фильма — исследователь Джон Смит и молодая индейская принцесса Покахонтас, которые полюбили друг друга, несмотря на то, что между индейцами и британцами разгорается серьезный политический конфликт…

