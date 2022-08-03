Новый Свет
Wink
Фильмы
Новый Свет

Новый Свет (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.52005, The New World
Драма, Биография129 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие картины разворачивается в Америке XVII века, в поселении Джеймстаун. Главные герои фильма — исследователь Джон Смит и молодая индейская принцесса Покахонтас, которые полюбили друг друга, несмотря на то, что между индейцами и британцами разгорается серьезный политический конфликт…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новый Свет»