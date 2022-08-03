Новый Свет (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.52005, The New World
Драма, Биография129 мин18+
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О фильме
Действие картины разворачивается в Америке XVII века, в поселении Джеймстаун. Главные герои фильма — исследователь Джон Смит и молодая индейская принцесса Покахонтас, которые полюбили друг друга, несмотря на то, что между индейцами и британцами разгорается серьезный политический конфликт…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоFull HD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ТМРежиссёр
Терренс
Малик
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- ККАктриса
К’Орианка
Килчер
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- УСАктёр
Уэс
Стьюди
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Ноа
Тейлор
- Актёр
Бен
Чаплин
- Актёр
Джонатан
Прайс
- АШАктёр
Аугуст
Шелленберг
- ТМСценарист
Терренс
Малик
- СГПродюсер
Сара
Грин
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ТХПродюсер
Триш
Хофманн
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- РЧМонтажёр
Ричард
Чю
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- ЗКМонтажёр
Заар
Клейн
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер