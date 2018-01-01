Wink
Детям
Новый Аладдин
Актёры и съёмочная группа фильма «Новый Аладдин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Новый Аладдин»

Режиссёры

Иван Давыдов

Иван Давыдов

Режиссёр

Актёры

Юрий Волынцев

Юрий Волынцев

Актёр
Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

Актёр
Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

Актёр
Владимир Этуш

Владимир Этуш

Актёр
Василий Ливанов

Василий Ливанов

Актёр

Сценаристы

Михаил Липскеров

Михаил Липскеров

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

В. Максимович

В. Максимович

Художник
Лев Мильчин

Лев Мильчин

Художник
Константин Карпов

Константин Карпов

Художник

Монтажёры

Галина Смирнова

Галина Смирнова

Монтажёр

Композиторы

Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор