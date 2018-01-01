Wink
Новые американские граффити
Актёры и съёмочная группа фильма «Новые американские граффити»

Режиссёры

Билл Л. Нортон

Bill Norton
Режиссёр

Актёры

Кэнди Кларк

Candy Clark
АктрисаDebbie Dunham
Бо Хопкинс

Bo Hopkins
АктёрLittle Joe
Рон Ховард

Ron Howard
АктёрSteve Bolander
Пол Ле Мэт

Paul Le Mat
АктёрJohn Milner
МакКензи Филлипс

Mackenzie Phillips
АктрисаCarol / Rainbow
Чарльз Мартин Смит

Charles Martin Smith
АктёрTerry the Toad
Синди Уильямс

Cindy Williams
АктрисаLaurie Bolander
Анна Бьорн

Anna Bjorn
АктрисаEva
Ричард Брэдфорд

Richard Bradford
АктёрMajor Creech
Джон Брент

John Brent
АктёрRalph

Сценаристы

Билл Л. Нортон

Bill Norton
Сценарист
Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист
Глория Кац

Gloria Katz
Сценарист
Уиллард Хайк

Willard Huyck
Сценарист

Продюсеры

Ховард Дж. Казанян

Howard G. Kazanjian
Продюсер
Джордж Лукас

George Lucas
Продюсер

Художники

Рэй Стори

Ray Storey
Художник
Эджи Джерард Роджерс

Aggie Guerard Rodgers
Художница

Монтажёры

Тина Хирш

Tina Hirsch
Монтажёр
Дуэйн Данэм

Duwayne Dunham
Монтажёр
Марсия Лукас

Marcia Lucas
Монтажёр

Операторы

Калеб Дешанель

Caleb Deschanel
Оператор