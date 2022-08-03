Продолжение культовой ленты Джорджа Лукаса. Последнее лето детства осталось позади — кто-то из выпускников погиб во Вьетнаме, другие познают радости и трудности студенческой жизни. Камера наблюдает за героями на новогодних вечеринках 1964-1967 годов, где разгораются нешуточные страсти.

