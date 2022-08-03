Новые американские граффити (фильм, 1979) смотреть онлайн
1979, More American Graffiti
Драма, Военный106 мин18+
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О фильме
Продолжение культовой ленты Джорджа Лукаса. Последнее лето детства осталось позади — кто-то из выпускников погиб во Вьетнаме, другие познают радости и трудности студенческой жизни. Камера наблюдает за героями на новогодних вечеринках 1964-1967 годов, где разгораются нешуточные страсти.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- БЛРежиссёр
Билл
Л. Нортон
- ККАктриса
Кэнди
Кларк
- БХАктёр
Бо
Хопкинс
- Актёр
Рон
Ховард
- ПЛАктёр
Пол
Ле Мэт
- МФАктриса
МакКензи
Филлипс
- ЧМАктёр
Чарльз
Мартин Смит
- СУАктриса
Синди
Уильямс
- АБАктриса
Анна
Бьорн
- РБАктёр
Ричард
Брэдфорд
- ДБАктёр
Джон
Брент
- БЛСценарист
Билл
Л. Нортон
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ГКСценарист
Глория
Кац
- УХСценарист
Уиллард
Хайк
- ХДПродюсер
Ховард
Дж. Казанян
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- РСХудожник
Рэй
Стори
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ТХМонтажёр
Тина
Хирш
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- МЛМонтажёр
Марсия
Лукас
- КДОператор
Калеб
Дешанель