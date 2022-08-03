Новые американские граффити
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Новые американские граффити

Новые американские граффити (фильм, 1979) смотреть онлайн

1979, More American Graffiti
Драма, Военный106 мин18+

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О фильме

Продолжение культовой ленты Джорджа Лукаса. Последнее лето детства осталось позади — кто-то из выпускников погиб во Вьетнаме, другие познают радости и трудности студенческой жизни. Камера наблюдает за героями на новогодних вечеринках 1964-1967 годов, где разгораются нешуточные страсти.

Страна
США
Жанр
Военный, Комедия, Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новые американские граффити»