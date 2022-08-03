Новизна (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Newness
Драма, Мелодрама112 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Дрейк
Доримус
- Актёр
Николас
Холт
- ЛКАктриса
Лайа
Коста
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- КИАктриса
Кортни
Итон
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- ПКАктриса
Пом
Клементьефф
- ДСАктёр
Дэвид
Селби
- АСАктриса
Аманда
Серра
- ДХАктриса
Джессика
Хенвик
- АХАктёр
Альберт
Хэммонд мл.
- БЙСценарист
Бен
Йорк Джонс
- ДДПродюсер
Дрейк
Доримус
- БЙПродюсер
Бен
Йорк Джонс
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АМХудожница
Алана
Морсхэд
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт