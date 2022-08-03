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Новизна

Новизна (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Newness
Драма, Мелодрама112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мартин и Габи находят друг друга с помощью интернет-приложения для романтических знакомств. Их свидание превосходит все ожидания, но они не готовы отказаться от остроты свободных отношений.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новизна»