Wink
Фильмы
Новичок
Актёры и съёмочная группа фильма «Новичок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Новичок»

Режиссёры

Эндрю Бергман

Эндрю Бергман

Andrew Bergman
Режиссёр

Актёры

Памела Пэйтон-Райт

Памела Пэйтон-Райт

Pamela Payton-Wright
АктрисаLiz Armstrong
Пол Бенедикт

Пол Бенедикт

Paul Benedict
АктёрArthur Fleeber
Кеннет Уэлш

Кеннет Уэлш

Kenneth Welsh
АктёрDwight Armstrong
Бруно Кёрби

Бруно Кёрби

Bruno Kirby
АктёрVictor Ray
Марлон Брандо

Марлон Брандо

Marlon Brando
АктёрCarmine Sabatini
Мэттью Бродерик

Мэттью Бродерик

Matthew Broderick
АктёрClark Kellogg
Джон Полито

Джон Полито

Jon Polito
АктёрChuck Greenwald
Фрэнк Уэйли

Фрэнк Уэйли

Frank Whaley
АктёрSteve Bushak
Ричард Гант

Ричард Гант

Richard Gant
АктёрLloyd Simpson
Пенелопа Энн Миллер

Пенелопа Энн Миллер

Penelope Ann Miller
АктрисаTina Sabatini

Сценаристы

Эндрю Бергман

Эндрю Бергман

Andrew Bergman
Сценарист

Продюсеры

Майк Лобелл

Майк Лобелл

Mike Lobell
Продюсер

Художники

Алиша Кивон

Алиша Кивон

Alicia Keywan
Художник
Джули Уайсс

Джули Уайсс

Julie Weiss
Художница
Кен Адам

Кен Адам

Ken Adam
Художник
Гордон Сим

Гордон Сим

Gordon Sim
Художник

Монтажёры

Бэрри Малкин

Бэрри Малкин

Barry Malkin
Монтажёр

Композиторы

Дэвид Ньюман

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор