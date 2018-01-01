Новичок (фильм, 1990) смотреть онлайн

Криминальная комедия «Новичок» — фильм о студенте, который неожиданно для себя оказался в центре мафиозных разборок.



Кларк Келлогг приезжает в Нью-Йорк учиться в киношколе, однако в первый же день из-за ловкого мошенника лишается и денег, и чемодана с вещами. Пытаясь вернуть вещи, Кларк знакомится на харизматичным Кармайном Сабатини, который подозрительно напоминает Вито Корлеоне — персонажа «Крестного отца». Сабатини предлагает Кларку «работу» — поручает перевозить редких животных и участвовать в сомнительных сделках. Юноша и рад бы отказаться, но после знакомства с Тиной — дочерью Сабатини — окончательно вязнет в криминальном мире.



Картина режиссера Эндрю Бергмана весело играет с клише гангстерских картин и явно отсылает к «Крестному отцу», что делает ее настоящим подарком для киноманов. Прибавьте к этому Марлона Брандо, который самоиронично пародирует собственный культовый образ Дона Корлеоне, и вы получите как минимум две веских причины смотреть фильм «Новичок».



