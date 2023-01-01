Ностальгия (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.41983, Nostalghia
Драмы120 мин16+
Сюжет
Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта - это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта - это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Героем овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь...
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АТРежиссёр
Андрей
Тарковский
- Актёр
Олег
Янковский
- ЭЮАктёр
Эрланд
Юзефсон
- ДДАктриса
Домициана
Джордано
- ПТАктриса
Патриция
Террено
- ЛДАктриса
Лаура
Де Марки
- ДБАктриса
Делия
Боккардо
- МВАктриса
Милена
Вукотич
- РДАктёр
Раффаель
Ди Марио
- РФАктёр
Рате
Фурлан
- ЛГАктёр
Ливио
Галасси
- АТСценарист
Андрей
Тарковский
- ТГСценарист
Тонино
Гуэрра
- МБПродюсер
Маноло
Болоньини
- РРПродюсер
Ренцо
Росселлини
- ДТПродюсер
Даниэль
Тоскан дю Плантье
- ЛНХудожница
Лина
Нерли Тавиани
- АСМонтажёр
Амедео
Сальфа
- ДЛОператор
Джузеппе
Ланчи