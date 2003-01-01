Норд-Ост
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Норд-Ост

Фильм Норд-Ост

2003, Норд-Ост
Мюзикл6+
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О фильме

История любви Кати Татариновой и Сани Григорьева, в которой, как в капле воды, преломляется история великой страны и великих открытий.

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Страна
Россия
Жанр
Мюзикл
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Норд-Ост»