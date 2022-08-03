Ночной конвой
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Ночной конвой

Ночной конвой (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.82020, Police
Драма, Триллер94 мин18+

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О фильме

Парижские полицейские Виржини, Эрик и Аристид вынуждены принять необычное задание — вернуть мигранта на границу. По дороге в аэропорт Виржини понимает, что по возвращении на родину их подопечному грозит смерть. Столкнувшись с этим испытанием совести, она пытается убедить коллег позволить ему сбежать.

Страна
Китай, Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной конвой»