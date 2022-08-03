Ночной конвой (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.82020, Police
Драма, Триллер94 мин18+
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О фильме
Парижские полицейские Виржини, Эрик и Аристид вынуждены принять необычное задание — вернуть мигранта на границу. По дороге в аэропорт Виржини понимает, что по возвращении на родину их подопечному грозит смерть. Столкнувшись с этим испытанием совести, она пытается убедить коллег позволить ему сбежать.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АФРежиссёр
Анн
Фонтен
- Актёр
Омар
Си
- Актриса
Виржини
Эфира
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- Актёр
Пейман
Моаади
- ЭЛАктриса
Элиза
Ласовски
- ЭБАктёр
Эмманюэль
Барруйе
- ЭКАктриса
Энн-Паскаль
Клэрембур
- АЖАктриса
Анна-Гаэль
Журден
- СРАктриса
Сесиль
Реббоа
- СВАктёр
Седрик
Виейра
- АФСценарист
Анн
Фонтен
- ФКПродюсер
Филипп
Каркассон
- ЖЛПродюсер
Жан-Луи
Ливи
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- АМАктёр дубляжа
Александр
Малый
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ИАОператор
Ив
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