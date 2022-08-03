Парижские полицейские Виржини, Эрик и Аристид вынуждены принять необычное задание — вернуть мигранта на границу. По дороге в аэропорт Виржини понимает, что по возвращении на родину их подопечному грозит смерть. Столкнувшись с этим испытанием совести, она пытается убедить коллег позволить ему сбежать.

