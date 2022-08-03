Ночевка
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Ночевка

Ночевка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Overnight
Комедия, Детектив76 мин18+

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О фильме

Алекс, Эмили и их сын только переехали в Лос-Анджелес. После случайной встречи с неким Куртом в местном парке, они с радостью принимают его приглашение присоединиться к семейному ужину. Но после того, как их дети ложатся спать, пары начинают делиться своими сокровенными тайнами…

Страна
США
Жанр
Комедия, Детектив
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночевка»