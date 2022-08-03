Ночевка (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Overnight
Комедия, Детектив76 мин18+
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О фильме
Алекс, Эмили и их сын только переехали в Лос-Анджелес. После случайной встречи с неким Куртом в местном парке, они с радостью принимают его приглашение присоединиться к семейному ужину. Но после того, как их дети ложатся спать, пары начинают делиться своими сокровенными тайнами…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПБРежиссёр
Патрик
Брайс
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- РХАктёр
Р.Дж.
Хермс
- ММАктёр
Макс
Моритт
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ЖГАктриса
Жюдит
Годреш
- СТАктриса
Сьюзен
Трейлор
- КФАктёр
Кайл
Филд
- СДАктриса
Сара
ДеВисентис
- ПБСценарист
Патрик
Брайс
- НСПродюсер
Наоми
Скотт
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- МДПродюсер
Марк
Дюпласс
- МФПродюсер
Майя
Феррара
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- СНАктёр дубляжа
Серафим
Носков
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДУКомпозитор
Джулиан
Уасс