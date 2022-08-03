Алекс, Эмили и их сын только переехали в Лос-Анджелес. После случайной встречи с неким Куртом в местном парке, они с радостью принимают его приглашение присоединиться к семейному ужину. Но после того, как их дети ложатся спать, пары начинают делиться своими сокровенными тайнами…

