Ночь только начинается (фильм, 2017) смотреть онлайн

Романтическая комедия о двух друзьях и двух подругах, для которых одна ночь изменит всю жизнь. Одним судьбоносным вечером Мэтт, актер в глубокой депрессии, и Дэйв, несчастный сценарист с нереализованными ам�бициями, знакомятся на вечеринке с Эми и Сид. Сид работает официанткой, но мечтает стать звездой большого экрана, тогда как Эми занимает приземленную для Лос-Анджелеса должность маркетингового аналитика. Всем четверым кажется, что они в жизни свернули куда-то не туда, а окружают их сплошные нарциссы, помешанные на своем имидже. Вместе они отправляются в приключение длиной в одну ночь, которое, быть может, изменит их отношение к себе и окружающим.



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