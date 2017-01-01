Ночь только начинается
Wink
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Ночь только начинается
6.82017, The Night Is Young
Мелодрама, Комедия81 мин18+
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Ночь только начинается (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Романтическая комедия о двух друзьях и двух подругах, для которых одна ночь изменит всю жизнь. Одним судьбоносным вечером Мэтт, актер в глубокой депрессии, и Дэйв, несчастный сценарист с нереализованными амбициями, знакомятся на вечеринке с Эми и Сид. Сид работает официанткой, но мечтает стать звездой большого экрана, тогда как Эми занимает приземленную для Лос-Анджелеса должность маркетингового аналитика. Всем четверым кажется, что они в жизни свернули куда-то не туда, а окружают их сплошные нарциссы, помешанные на своем имидже. Вместе они отправляются в приключение длиной в одну ночь, которое, быть может, изменит их отношение к себе и окружающим.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь только начинается»