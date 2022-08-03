Ночь перед Рождеством (фильм, 1951) смотреть онлайн
Красавец-кузнец Вакула, влюбленный в прекрасную Оксану, не остановился ни перед чем: оседлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы… И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- ВГАктёр
Владимир
Грибков
- ВМАктриса
Вера
Марецкая
- Актриса
Лилия
Гриценко
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- МЯАктёр
Михаил
Яншин
- АЖАктёр
Алексей
Жильцов
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ЗБСценарист
Зинаида
Брумберг
- МЯСценарист
Михаил
Яншин
- ВБСценарист
Валентина
Брумберг
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- ЯБПродюсер
Яков
Блиох
- АБХудожник
Александр
Беляков
- ПРХудожник
Петр
Репкин
- НСХудожница
Надежда
Строганова
- ВИМонтажёр
Валентина
Иванова
- НВОператор
Николай
Воинов
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- НРКомпозитор
Николай
Римский-Корсаков