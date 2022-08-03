Ночь перед Рождеством
Wink
Детям
Ночь перед Рождеством

Ночь перед Рождеством (фильм, 1951) смотреть онлайн

1951, Ночь перед Рождеством
Мультфильм, Советские мультфильмы46 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Красавец-кузнец Вакула, влюбленный в прекрасную Оксану, не остановился ни перед чем: оседлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы… И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночь перед Рождеством»