Ночь на Земле (фильм, 1991) смотреть онлайн
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Авторский киноальманах культового режиссера Джима Джармуша с блестящим актерским составом, местом действия в пяти крупных городах и музыкой Тома Уэйтса. Водительница такси из Лос-Анджелеса впечатляет своей харизмой пассажирку из киноиндустрии и получает предложение, от которого трудно отказаться. Пожилой таксист из Нью-Йорка уступает руль пассажиру, потому что плохо знает город. В Париже незрячая женщина, которую подвозит хамоватый юноша, на собственном примере доказывает, что у слепых развито внутреннее зрение. В Риме водитель-сексоголик исповедуется пассажиру-священнику, а таксист из Хельсинки пытается подбодрить убитого горем мужчину. Проникнуться особой атмосферой ироничных зарисовок Джима Джармуша вы можете, посмотрев фильм «Ночь на Земле» (1991) в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актриса
Рози
Перес
- ИДАктёр
Исаак
Де Банкол�е
- БДАктриса
Беатрис
Даль
- Актёр
Роберто
Бениньи
- ПБАктёр
Паоло
Боначелли
- МПАктёр
Матти
Пеллонпяя
- Сценарист
Джим
Джармуш
- Продюсер
Джим
Джармуш
- РСПродюсер
Радд
Симмонс
- КЛХудожник
Кари
Лэйн
- ЙЛХудожник
Йохан
Ле Тенё
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- Композитор
Том
Уэйтс