Ночь на Земле (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Авторский киноальманах культового режиссера Джима Джармуша с блестящим актерским составом, местом действия в пяти крупных городах и музыкой Тома Уэйтса. Водительница такси из Лос-Анджелеса впечатляет своей харизмой пассажирку из киноиндустрии и получает предложение, от которого трудно отказаться. Пожилой таксист из Нью-Йорка уступает руль пассажиру, потому что плохо знает город. В Париже незрячая женщина, которую подвозит хамоватый юноша, на собственном примере доказывает, что у слепых развито внутреннее зрение. В Риме водитель-сексоголик исповедуется пассажиру-священнику, а таксист из Хельсинки пытается подбодрить убитого горем мужчину. Проникнуться особой атмосферой ироничных зарисовок Джима Джармуша вы можете, посмотрев фильм «Ночь на Земле» (1991) в видеосервисе Wink.



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