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НЛО

НЛО (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.22018, UFO
Фантастика, Детектив84 мин12+

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О фильме

Студент-математик Дерек Экиваро одержим идеей доказать существование внеземных цивилизаций, потому что в детстве пережил контакт с инопланетным разумом, в который никто не поверил. Парень пытается создать формулу для расшифровки сигналов из космоса, а ФБР начинает собственное расследование.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb