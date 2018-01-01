НЛО (фильм, 2018) смотреть онлайн

Студент-математик Дерек Экиваро одержим идеей доказать существование внеземных цивилизаций, потому что в детстве пережил контакт с инопланетным разумом, в который никто не поверил. Парень пытается создать формулу для расшифровки сигналов из космоса, а ФБР начинает собственное расследование.



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