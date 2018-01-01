НЛО (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.22018, UFO
Фантастика, Детектив84 мин12+
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О фильме
Студент-математик Дерек Экиваро одержим идеей доказать существование внеземных цивилизаций, потому что в детстве пережил контакт с инопланетным разумом, в который никто не поверил. Парень пытается создать формулу для расшифровки сигналов из космоса, а ФБР начинает собственное расследование.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb