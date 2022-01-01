Ниндзя против пиратов
Wink
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Ниндзя против пиратов
8.12022, De piraten van hiernaast: De ninja's van de overkant
Боевики, Приключения91 мин12+
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Ниндзя против пиратов (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Сын пиратов Билли влюбляется в свою новую соседку Юку, дочку ниндзя. Но есть одна проблема — пираты и ниндзя с давних времён не переносят друг друга. Как положить конец старой вражде?

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ниндзя против пиратов»

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