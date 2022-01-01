8.12022, De piraten van hiernaast: De ninja's van de overkant
Боевики, Приключения91 мин12+
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Ниндзя против пиратов (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Сын пиратов Билли влюбляется в свою новую соседку Юку, дочку ниндзя. Но есть одна проблема — пираты и ниндзя с давних времён не переносят друг друга. Как положить конец старой вражде?
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.7 IMDb
- ПвРежиссёр
Пим
ван Хёве
- МСАктёр
Матти
Стукер
- СБАктёр
Самуэль
Бо Ройрекас
- СХАктриса
Селеста
Хольшеймер
- КПАктриса
Киана
Пацис
- ЭЯАктёр
Эгберт
Ян Вебер
- СЯАктриса
Сара
Янне
- ПвАктёр
Питер
ван Херинген
- ТГАктёр
Тиго
Гернандт
- ЮСАктриса
Юнг
С�унь ден Холландер
- НБАктриса
Нинке
Бекхойзен
- ЙНПродюсер
Йохан
Нийенхейс
- МдПродюсер
Марсель
де Блок
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман