Ниндзя против пиратов (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Сын пиратов Билли влюбляется в свою новую соседку Юку, дочку ниндзя. Но есть одна проблема — пираты и ниндзя с давних времён не переносят друг друга. Как положить конец старой вражде?



Ниндзя против пиратов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.