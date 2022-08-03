Ниндзя из Беверли Хиллз
Ниндзя из Беверли Хиллз

Ниндзя из Беверли Хиллз (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.31997, Beverly Hills Ninja
Боевик, Комедия85 мин12+

Ниндзя - таинственный, пугающий и очень хитрый воин тьмы, который ничего не боится и не поддается контролю. Таким хотел видеть своего приемного сына наставник ниндзя, случайно подобрав младенца в лесу. И хотя из него и вырос толстый болван, он все равно должен стать воином и выполнить миссию ниндзя - вызволить из беды голливудскую красотку.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ниндзя из Беверли Хиллз»