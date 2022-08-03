Ниндзя из Беверли Хиллз (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.31997, Beverly Hills Ninja
Боевик, Комедия85 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ниндзя - таинственный, пугающий и очень хитрый воин тьмы, который ничего не боится и не поддается контролю. Таким хотел видеть своего приемного сына наставник ниндзя, случайно подобрав младенца в лесу. И хотя из него и вырос толстый болван, он все равно должен стать воином и выполнить миссию ниндзя - вызволить из беды голливудскую красотку.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Крис
Фарли
- Актриса
Николетт
Шеридан
- Актёр
Робин
Шоу
- Актёр
Натаниель
Паркер
- ОСАктёр
О
Сун-тхэк
- ККАктёр
Кит
Кук
- Актёр
Крис
Рок
- ФЧАктёр
Франсуа
Чау
- ДИАктёр
Дэйл
Исимото
- ЧДАктёр
Чэнь
Дамин
- МКСценарист
Митчелл
Клебанофф
- Продюсер
Брэд
Кревой
- САПродюсер
Стефан
Аткинс
- КМХудожница
Криста
Манро
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ААОператор
Артур
Альберт
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон