Ниндзя из Беверли Хиллз (фильм, 1997) смотреть онлайн

Ниндзя - таинственный, пугающий и очень хитрый воин тьмы, который ничего не боится и не поддается контролю. Таким хотел видеть своего приемного сына наставник ниндзя, случайно подобрав младенца в лесу. И хотя из него и вырос толстый болван, он все равно должен стать воином и выполнить миссию ниндзя - вызволить из беды голливудскую красотку.

