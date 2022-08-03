Никогда не говори «никогда» (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Never Say Never Again
Боевик, Триллер128 мин12+
О фильме
Используя непостижимый набор оружия, агент 007 собственноручно стирает с лица земли армию врагов Ее Величества. Но когда прелестная пленница втыкает нож в ребра 007, босс супершпиона решает, что настало время его лучшему агенту отправиться на лечебный курорт.
СтранаВеликобритания, Германия, США
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Ирвин
Кершнер
- Актёр
Шон
Коннери
- КМАктёр
Клаус
Мария Брандауэр
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- БКАктриса
Барбара
Каррера
- Актриса
Ким
Бейсингер
- БКАктёр
Берни
Кейси
- АМАктёр
Алек
МакКоуэн
- ЭФАктёр
Эдвард
Фокс
- ПСАктриса
Памела
Сейлем
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- ЛССценарист
Лоренцо
Семпл мл.
- Сценарист
Дик
Клемент
- ЙЛСценарист
Йен
Ла Френас
- КМСценарист
Кевин
МакКлори
- ДШПродюсер
Джек
Шварцман
- МДПродюсер
Майкл
Драйхёрст
- КМПродюсер
Кевин
МакКлори
- АЛХудожник
Айвор
Лесли Дилли
- МУХудожник
Майкл
Уайт
- ЧНХудожник
Чарльз
Ноуд
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- ДСОператор
Дуглас
Слоком
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран