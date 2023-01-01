Биография

Ирвин Кершнер — американский режиссер, оператор и продюсер. Победитель Каннского кинофестиваля. Родился в Филадельфии 29 апреля 1923 года. С детства увлекался игрой на музыкальных инструментах, а в подростковые годы начал заниматься рисованием. Учился в Университете Дрекселя, Школе искусств и архитектуры Тайлера, центре искусств в Южной Калифорнии. Позднее признавался, что увлекся сферой кино после просмотра военной драмы Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фильмография Ирвина Кершнера насчитывает более 50 работ. Он был режиссером таких картин, как «Робокоп 2», «Последнее искушение Христа», «Подводная Одиссея», «Прекрасное безумие», «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», «Удивительные истории».