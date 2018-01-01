Wink
Ни минуты покоя
Актёры и съёмочная группа фильма «Ни минуты покоя»

Режиссёры

Патрис Леконт

Patrice Leconte
Режиссёр

Актёры

Кристиан Клавье

Christian Clavier
АктёрMichel Leproux
Кароль Буке

Carole Bouquet
АктрисаNathalie Leproux
Валери Боннетон

Valérie Bonneton
АктрисаElsa
Росси де Пальма

Rossy de Palma
АктрисаMaria
Стефан Де Гродт

Stéphane De Groodt
АктёрPavel
Себастьен Кастро

Sébastien Castro
АктёрSébastien Leproux
Кристиан Шарметан

Christian Charmetant
АктёрPierre
Арно Анриет

Arnaud Henriet
АктёрLéo
Рикардо Арсиага

Ricardo Arciaga
Актёр
Элиша Камачо

Elisha Camacho
Актриса

Сценаристы

Флориан Зеллер

Florian Zeller
Сценарист
Саймон Грэй

Simon Gray
Сценарист

Продюсеры

Оливье Дельбоск

Olivier Delbosc
Продюсер
Марк Миссонье

Marc Missonnier
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа

Операторы

Жан-Мари Дрюжо

Jean-Marie Dreujou
Оператор