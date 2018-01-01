Wink
Фильмы
Незваный гость
Актёры и съёмочная группа фильма «Незваный гость»

Режиссёры

Деон Тейлор

Deon Taylor
Режиссёр

Актёры

Майкл Или

Michael Ealy
АктёрScott
Джозеф Сикора

Joseph Sikora
АктёрMike
Миган Гуд

Meagan Good
АктрисаAnnie
Альвина Аугуст

Alvina August
АктрисаRachel
Деннис Куэйд

Dennis Quaid
АктёрCharlie Peck
Эрика Серра

Erica Cerra
АктрисаJillian Richards
Курт Эванс

Kurt Evans
АктёрGrady Kramer
Кэролин Андерсон

Carolyn Anderson
АктрисаEllen
Лили Сепе

Lili Sepe
АктрисаCassidy Peck Thompson
Рэйлин Хэрвуд

Raylene Harewood
АктрисаIce Cream Girl

Сценаристы

Дэвид Локери

David Loughery
Сценарист

Продюсеры

Роксанна Авент

Roxanne Avent
Продюсер
Марк Бёрг

Mark Burg
Продюсер

Художники

Сет Чернофф

Seth Chernoff
Художник

Монтажёры

Мелисса Кент

Melissa Kent
Монтажёр

Операторы

Дэниэл Перл

Daniel Pearl
Оператор

Композиторы

Джеф Дзанелли

Geoff Zanelli
Композитор