Незваный гость (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, The Intruder
Ужасы, Детектив97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Энни и Скотт Расселы покупают у пожилого вдовца Чарли Пека шикарный особняк в долине Напа. Пек кажется дружелюбным и делает паре хорошую скидку, но вскоре герои понимают, что зря погнались за дешевизной. Бывший владелец с маниакальной частотой заходит в гости, ведь он и вправду маньяк.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb