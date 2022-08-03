Незваный гость (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, The Intruder
Ужасы, Детектив97 мин18+
О фильме
Энни и Скотт Расселы покупают у пожилого вдовца Чарли Пека шикарный особняк в долине Напа. Пек кажется дружелюбным и делает паре хорошую скидку, но вскоре герои понимают, что зря погнались за дешевизной. Бывший владелец с маниакальной частотой заходит в гости, ведь он и вправду маньяк.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДТРежиссёр
Деон
Тейлор
- Актёр
Майкл
Или
- ДСАктёр
Джозеф
Сикора
- МГАктриса
Миган
Гуд
- АААктриса
Альвина
Аугуст
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ЭСАктриса
Эрика
Серра
- КЭАктёр
Курт
Эванс
- КААктриса
Кэролин
Андерсон
- ЛСАктриса
Лили
Сепе
- РХАктриса
Рэйлин
Хэрвуд
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- РАПродюсер
Роксанна
Авент
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- СЧХудожник
Сет
Чернофф
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- ДПОператор
Дэниэл
Перл
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли