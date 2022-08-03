Незваный гость (фильм, 2019) смотреть онлайн

Энни и Скотт Расселы покупают у пожилого вдовца Чарли Пека шикарный особняк в долине Напа. Пек кажется дружелюбным и делает паре хорошую скидку, но вскоре герои понимают, что зря погнались за дешевизной. Бывший владелец с маниакальной частотой заходит в гости, ведь он и вправду маньяк.

