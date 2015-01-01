Незваные гости
Wink
Фильмы
Незваные гости

Незваные гости (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.52015, Shut In
Ужасы86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Грабители сами становятся жертвами в доме одинокой девушки. Напряженный триллер от продюсеров «Астрала».

Анна не выходит из дома уже десять лет. С тех пор как умер ее брат, она совершенно одна проводит дни в стенах большого особняка. Однажды к ней в дом проникают воры, прослышавшие о богатствах, хранящихся где-то в тайнике. Но они не знают, что у хозяйки особняка агорафобия — боязнь открытого пространства. Анна не в состоянии сбежать из дома даже под страхом смерти, ведь другие ее страхи намного хуже. Вскоре грабители выяснят, что выбрали не то место: у хозяйки дома в голове множество демонов, с которыми им теперь придется столкнуться...

Кто окажется в состоянии покинуть жуткий особняк и справится ли Анна со своими расстройствами ради спасения? Смотреть фильм «Незваные гости» можно на видеосервисе Wink.

Незваные гости смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Незваные гости»

Всё