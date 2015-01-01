Незваные гости (фильм, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Грабители сами становятся жертвами в доме одинокой девушки. Напряженный триллер от продюсеров «Астрала».
Анна не выходит из дома уже десять лет. С тех пор как умер ее брат, она совершенно одна проводит дни в стенах большого особняка. Однажды к ней в дом проникают воры, просл�ышавшие о богатствах, хранящихся где-то в тайнике. Но они не знают, что у хозяйки особняка агорафобия — боязнь открытого пространства. Анна не в состоянии сбежать из дома даже под страхом смерти, ведь другие ее страхи намного хуже. Вскоре грабители выяснят, что выбрали не то место: у хозяйки дома в голове множество демонов, с которыми им теперь придется столкнуться...
Кто окажется в состоянии покинуть жуткий особняк и справится ли Анна со своими расстройствами ради спасения? Смотреть фильм «Незваные гости» можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- АШРежиссёр
Адам
Шиндлер
- РКАктёр
Рори
Калкин
- ЛХАктриса
Летисия
Хименез
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- ТТАктёр
Тимоти
Т. МакКинни
- ДМАктёр
Джошуа
Микель
- БРАктриса
Бэт
Рисграф
- МСАктёр
Мартин
Старр
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- ЭОПродюсер
Эрик
Олсен
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Соболев
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ОЛАктёр дубля�жа
Олег
Лепенец
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Скороходько
- БНМонтажёр
Брайан
Нетто
- АШМонтажёр
Адам
Шиндлер
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман