Незнакомцы: Жестокие игры
Wink
Фильмы
Незнакомцы: Жестокие игры
7.02018, The Strangers: Prey at Night
Ужасы81 мин18+

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Незнакомцы: Жестокие игры (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Американская семья отправляется в небольшое путешествие навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb