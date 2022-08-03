7.02018, The Strangers: Prey at Night
Ужасы81 мин18+
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Незнакомцы: Жестокие игры (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Американская семья отправляется в небольшое путешествие навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЙРРежиссёр
Йоханнес
Робертс
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- Актёр
Мартин
Хендерсон
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- ЛПАктёр
Льюис
Пуллман
- ДМАктёр
Дэмиэн
Маффей
- ЭБАктриса
Эмма
Белломи
- ЛЭАктриса
Лиа
Энзлин
- КШАктёр
Кен
Штрунк
- ББСценарист
Брайан
Бертино
- БКСценарист
Бен
Кетаи
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- Продюсер
Райан
Кавана
- РСОператор
Райан
Самул