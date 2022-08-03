Незнакомцы
Wink
Фильмы
Незнакомцы

Незнакомцы (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Strangers
Ужасы, Триллер81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодая пара укрылась от всего мира в лесном домике на краю света. Кажется, никто в мире не знает об их существовании… кроме трех незваных гостей… в масках…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Незнакомцы»