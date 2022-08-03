Незнакомцы (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, The Strangers
Ужасы, Триллер81 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ББРежиссёр
Брайан
Бертино
- Актёр
Скотт
Спидман
- Актриса
Лив
Тайлер
- ГХАктёр
Гленн
Хауэртон
- АФАктёр
Алекс
Фишер
- ПКАктёр
Питер
Клейтон-Люк
- ДУАктриса
Джемма
Уорд
- КВАктёр
Кип
Викс
- НБАктёр
Ник
Баргини
- ББСценарист
Брайан
Бертино
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- МДПродюсер
Марк
Д. Эванс
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЛТХудожник
Линвуд
Тейлор
- СКХудожница
Сьюзан
Кауфман
- ПСОператор
Питер
Сова