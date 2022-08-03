(Не)жданный принц (фильм, 2013) смотреть онлайн

Разведенный карьерист и циник Жан-Марк за подготовкой крупного контракта едва не пропускает свадьбу собственной дочери. Дорога на торжество обернется для героя встречей с романтичной и бескорыстной девушкой Мари, которая, вопреки духу времени, мечтает о принце на белом коне…

