(Не)жданный принц (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Un prince (presque) charmant
Комедия, Мелодрама83 мин18+
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О фильме
Разведенный карьерист и циник Жан-Марк за подготовкой крупного контракта едва не пропускает свадьбу собственной дочери. Дорога на торжество обернется для героя встречей с романтичной и бескорыстной девушкой Мари, которая, вопреки духу времени, мечтает о принце на белом коне…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ФЛРежиссёр
Филипп
Леллуш
- Актёр
Венсан
Перес
- Актриса
Ваина
Джоканте
- ЖВАктёр
Жак
Вебер
- НКАктриса
Николь
Кальфан
- ХКАктриса
Хлоя
Куллу
- ЖКАктёр
Жером
Киршер
- ММАктёр
Мусса
Мааскри
- КЛАктёр
Ком
Левин
- ЖСАктриса
Жюдит
Сибони
- ПЛАктёр
Пьер
ЛаПляс
- Сценарист
Люк
Бессон
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЛЛОператор
Лукас
ЛеКонте