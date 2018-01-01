Wink
Детям
Невероятная история о гигантской груше
Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятная история о гигантской груше»

Режиссёры

Амалия Несбю Фик

Amalie Næsby Fick
Режиссёр
Юрген Лердам

Jørgen Lerdam
Режиссёр
Филип Эйнштейн Липски

Philip Einstein Lipski
Режиссёр

Актёры

Альфред Бьерре Ларсен

Alfred Bjerre Larsen
АктёрSebastian
Лива Эльвира Магнуссен

Liva Elvira Magnussen
АктрисаMithco
Петер Фрёдин

Peter Frödin
АктёрProfessor Glykose
Хенрик Койфоэд

Henrik Koefoed
АктёрBorgmester JB
Петер Плаугборг

Peter Plaugborg
АктёрViceborgmester Kvist
Сёрен Пильмарк

Søren Pilmark
АктёрUlysses Karlsen
Якоб Офтебро

Jakob Oftebro
АктёрPiratkaptajnen
Петер Зельдер

Peter Zhelder
АктёрBodega Piraten
Бьярне Хенриксен

Bjarne Henriksen
АктёрOldefar
Петер Ауде

Peter Aude
АктёрOberst Rekyl

Сценаристы

Бо Х. Хансен

Bo Hr. Hansen
Сценарист

Продюсеры

Томас Хейнесен

Thomas Heinesen
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Владимир Левашёв

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Ханс Перк

Hans Perk
Монтажёр
Андерс Серенсен

Anders Sørensen
Монтажёр

Композиторы

Фридолин Т.С. Нордсё

Fridolin Nordsø
Композитор