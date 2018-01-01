Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятная история о гигантской груше»

WinkДетямНевероятная история о гигантской грушеАктёры и съёмочная группа фильма «Невероятная история о гигантской груше»
Режиссёры
Актёры
АктёрSebastian
Альфред Бьерре ЛарсенAlfred Bjerre Larsen
АктрисаMithco
Лива Эльвира МагнуссенLiva Elvira Magnussen
АктёрProfessor Glykose
Петер ФрёдинPeter Frödin
АктёрBorgmester JB
Хенрик КойфоэдHenrik Koefoed
АктёрViceborgmester Kvist
Петер ПлаугборгPeter Plaugborg
АктёрUlysses Karlsen
Сёрен ПильмаркSøren Pilmark
АктёрPiratkaptajnen
Якоб ОфтеброJakob Oftebro
АктёрBodega Piraten
Петер ЗельдерPeter Zhelder
АктёрOldefar
Бьярне ХенриксенBjarne Henriksen
АктёрOberst Rekyl